Большую часть временного госпиталя в «Ленэкспо» законсервируют

Власти города планируют законсервировать практически все отделения временного госпиталя в «Ленэкспо» за исключением того, что работает в пятом павильоне. Об этом рассказал в своем обращении на «Радио России» губернатор Петербурга Александр Беглов. Также запись его выступления доступна на сайте телеканала «Санкт-Петербург»

«В ближайшие дни планируем законсервировать мощности полевого госпиталя в «Ленэкспо», за исключением пятого павильона», — заявил градоначальник, также добавив, что на прошлой неделе три федеральных медицинских учреждения начали выводить «из красной зоны». До конца августа эти больницы должны полностью вернуться к лечению плановых пациентов.

Тем не менее, отметил губернатор, это не означает завершения третьей волны коронавируса. Он добавил, что успех в борьбе против заболевания зависит от темпов вакцинации. «Сегодня за сутки мы прививаем от 20 до 30 тысяч человек. Это — недостаточно. Мы должны успеть сформировать коллективный иммунитет в городе как можно быстрее. До начала осеннего сезона ОРВИ», — сказал Беглов.

Напомним, в феврале 2021 года временный госпиталь в «Ленэкспо» уже полностью прекращал прием пациентов с коронавирусом. Это происходило на фоне снижения заболеваемости в городе. Однако в мае на фоне роста числа заболевших он вновь возобновил свою работу.