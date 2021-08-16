Новая танцевальная площадка и спортивное снаряжение: как планируют обустроить Удельный парк

Специалисты комитета по благоустройству обсудили с местными жителями обновление общественного пространства. Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте» председатель комитета Сергей Малинин.

Горожане предложили ввести в парке навигацию и установить информационные щиты, обновить спортивное оборудование и обустроить танцевальные площадки. В парке также намерены установить дополнительные фонари. При проектировании будут учитываться экологические особенности каждого участка, где планируется установить освещение, чтобы искусственный свет не нарушал существующий экобаланс. Когда точно займутся обновлением парка, неизвестно. Однако оно входит в проект «Формирование комфортной городской среды», который рассчитан до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что через Удельный парк планировали провести трассу М7, которая станет единственной прямой магистралью от севера Петербурга к центру. Платную дорогу построят в зеленой зоне в том случае, если до принятия нового Генплана в 2018 году власти не найдут новую схему ее размещения.