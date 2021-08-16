МЧС предупреждает: в Петербург придут ливни, грозы и сильный ветер

Порывы ветра будут достигать 18 м/с, сообщили в главном управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Температура воздуха составит +25 градусов. Изменения погодных условий ждет и Ленобласть. Горожан просят быть внимательными и осторожными, выходя в такую погоду на улицу.

Первая рабочая неделя в Петербурге начнется с кратковременных дождей. Но они пройдут не во всех районах города. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Впервые с 2013 года Климатическая группа ООН (IPCC) представила доклад о глобальном потеплении. Эксперты подчеркивают — планета нагревается очень быстро, это будет иметь драматические последствия и виноват здесь человек. Редакция «Собака.ru» вместе с ведущим научным сотрудником Арктического и антарктического научно-исследовательского института, преподавателем СПбГУ Алексеем Екайкиным рассказывает о важнейших тезисах доклада, и о том, какие последствия будет иметь климатический кризис для Петербурга.