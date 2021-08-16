СПбГУ вошел в Шанхайский рейтинг лучших университетов мира

Выше всех из российских вузов расположился Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Он занял 97-ю позицию, опустившись с прошлогоднего 93-го места. Вторым стал Санкт-Петербургский государственный университет, попав в группу с 301-го по 400-е место, рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

В ARWU-2021 также вошел Московский физико-технический институт, а вот Университет ИТМО выбыл из рейтинга. Первые позиции по традиции заняли Гарвардский, Стэнфордский и Кембриджский университеты.

Ранее сообщалось, что два петербургских вуза: СПбГУ и Политехнический вошли в рейтинг ТOP-800 ведущих университетов мира по версии QS World University Ranking – ведущего мирового рейтинга вузов, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds. СПбГУ занял 240-е место, а Политехнический разделил с другими вузами 441-460 места, набрав одинаковое количество баллов.