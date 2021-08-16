Кратковременные дожди сменяются солнцем. Какая погода ждет Петербург в начале недели

В Петербурге в понедельник будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут не во всех районах города. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью не поднимется выше +15 градусов, в окрестностях до +11. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, рассказали в Росгидромете.

В Ленинградской области сегодня прогнозируется усиление ветра. По данным регионального ГУ МЧС, порывы будут достигать 15 м/с, температура воздуха составит до +22 градусов. А 17 и 18 августа в регионе вероятны ливни и грозы.

Во вторник в мегаполис придут кратковременные дожди, возможны грозы и до +26 градусов, в среду и в четверг небольшие дожди и небольшое понижение температуры до +23 градусов, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.