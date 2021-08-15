Активисты, выступающие против застройки Муринского парка, сыграли в волейбол мячом из ответов чиновников

Напомним, в 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс — спустя 10 лет, в 2018-ом, Смольный выделил еще почти 2 гектара земли для строительство второго корпуса. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, депутат ЗакСа Борис Вишневский и режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко вместе с петербуржцами вставали в «Живой щит» против строительства нового комплекса.

Однако 11 июля петербургские активисты сообщили о начале вырубки деревьев в Муринском парке. В первую очередь начали избавляться от вязов — всего в порубочном билете указаны 171 дерево и 21 кустарник, которые стоят на пути строительства. Позже Александр Беглов заявил о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. Защитники Муринского парка также подали исковое судебное заявление с требованием обжаловать решение о застройке зеленой зоны. В августе 2019 года более 400 петербуржцев вышли на согласованный митинг против застройки. Также петербуржцы собрали 6118 подписей против застройки Муринского парка, которые передали в Смольный губернатору города Александру Беглову. За сохранение участка в 1,8 гектара выступили не только жители Калининского района, но и другие неравнодушные горожане.



В декабре 2020 года суд признал незаконным разрешение на строительство второго спорткомплекса Nova Arena в Муринском парке.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.