Активисты, выступающие против застройки Муринского парка, сыграли в волейбол мячом из ответов чиновников

Активисты провели акцию против застройки Муринского парка. По словам защитников парка, чиновники их «волейболят», и они решили наглядно это показать — приклеили официальные ответы на мяч и передавали его друг другу. Фото и видео петербуржцы опубликовали в сообществе «За сохранение Муринского парка».
Местные жители требуют демонтировать строительный забор и расторгнуть договор аренды с застройщиком «Анна Нова», который ранее хотел построить на участке пляжный спорткомплекс «Нова Арена». Несмотря на статус ЗНОП (зеленого насаждения общего пользования), чиновники не собираются убирать забор на основании действующего договора аренды.
Напомним, в 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс — спустя 10 лет, в 2018-ом, Смольный выделил еще почти 2 гектара земли для строительство второго корпуса. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, депутат ЗакСа Борис Вишневский и режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко вместе с петербуржцами вставали в «Живой щит» против строительства нового комплекса.
Однако 11 июля петербургские активисты сообщили о начале вырубки деревьев в Муринском парке. В первую очередь начали избавляться от вязов — всего в порубочном билете указаны 171 дерево и 21 кустарник, которые стоят на пути строительства. Позже Александр Беглов заявил о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. Защитники Муринского парка также подали исковое судебное заявление с требованием обжаловать решение о застройке зеленой зоны. В августе 2019 года более 400 петербуржцев вышли на согласованный митинг против застройки. Также петербуржцы собрали 6118 подписей против застройки Муринского парка, которые передали в Смольный губернатору города Александру Беглову. За сохранение участка в 1,8 гектара выступили не только жители Калининского района, но и другие неравнодушные горожане.
В декабре 2020 года суд признал незаконным разрешение на строительство второго спорткомплекса Nova Arena в Муринском парке.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.