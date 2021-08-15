Ленинградский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для детеныша гиббона. Но есть одно условие — оно должно быть греческим

Детеныш родился год назад у пары гиббонов Персея и Габины. Специалисты уже определили пол обезьяны — это девочка. До двух лет детеныши белоруких гиббонов проводят много времени с матерью, сидя у них на животе. «Сегодня все больше стал проявляться нрав самочки: она очень любопытна, игрива, бегает со своей сестрёнкой Эллиной и интересуется людьми. Новорожденная малютка уже пробует на зуб взрослую пищу: особенно ей нравятся перец, морковка и вареные яйца», — поделились в зоопарке.

Конкурс продлится до 29 августа включительно. У вольера белоруких гиббонов установят специальный ящик, куда можно будет бросить бумажку с вариантом имени. При этом необходимо будет указать свои контактные данные, ведь победитель получить приз – 2 билета в зоопарк. Итоги подведут в День Знаний, 1 сентября.