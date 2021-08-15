Реконструкцию консерватории имени Римского-Корсакова завершат раньше запланированного срока

Реконструкцию консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова планируют закончить на год раньше запланированного срока — в 2024 году. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, сообщается на сайте кабмина.
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Фото: Википедия, Alex 'Florstein' Fedorov
Сроки изменились в связи с опережающими темпами строительных работ. Это потребовало корректировки сроков предоставления федерального финансирования, которое выделят на реконструкцию. В 2022 году на эти цели собираются потратить более 4,9 млрд рублей, в 2023 году — свыше 5,5 млрд рублей.
Ранее на реконструкцию консерватории было выделено 4,9 млрд рублей. Общий объем федерального финансирования превысит 15,5 млрд рублей.
Напомним, в прошлому году президент России Владимир Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в Петербурге. По его словам, «замечательная» и «своевременная» идея «скоро превратится просто в беду».
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