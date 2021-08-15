Реконструкцию консерватории имени Римского-Корсакова завершат раньше запланированного срока

Сроки изменились в связи с опережающими темпами строительных работ. Это потребовало корректировки сроков предоставления федерального финансирования, которое выделят на реконструкцию. В 2022 году на эти цели собираются потратить более 4,9 млрд рублей, в 2023 году — свыше 5,5 млрд рублей.

Ранее на реконструкцию консерватории было выделено 4,9 млрд рублей. Общий объем федерального финансирования превысит 15,5 млрд рублей.