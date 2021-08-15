На аэродроме «Горская» появятся зоны парашютного спорта, выставка военной техники и музей воздухоплавания

Согласно концепции, прежде всего на территории аэродрома планируют реализовать программы и проекты по патриотическому воспитанию молодежи, а также развивать центр по парашютной подготовке. Так, здесь появятся зоны парашютного и парамоторного спорта, беспилотных летательных аппаратов и авиамоделизма. Кроме того, на аэродроме собираются реконструировать взлетно-посадочную полосу, а также добавить вертолетную площадку.

Помимо этого, Западный военный округ передал на аэродром военную технику, которая станет частью постоянной выставки под открытым небом. Планируется также создать музей воздухоплавания и площадку парка «Патриот», добавили в пресс-службе.