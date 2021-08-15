Синоптик предупредил о кратковременных дождях и ветреной погоде в Петербурге

По словам синоптика, на погоду в городе будет влиять тыловая, более холодная часть циклона. «Это станет причиной довольно облачной и ветреной погоды, пройдут кратковременные дожди», — дополнил Леус.

Температура воздуха составляет от +19 до +21 градуса. Порывы юго-западного ветра будут достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы. При этом в последующие три дня дождливая погода сохранится, отметил он.

Кроме того, МЧС предупреждает о грозах с ливнем в Ленинградской области. В ближайшие дни в регионе ожидается сильный ветер порывами до 15–17 м/с. В воскресенье, 15 августа, в Ленинградской области местами возможны грозы, а на следующей недели — ливни.