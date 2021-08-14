Местные жители пожаловались на работы в в районе «Балтийской жемчужины». Росприроднадзор начал проверку

По данным пресс-службы ведомства, очевидцы обратили внимание на то, что на акватории залива появился грунт. Рядом с местом работ появился информационный щит. На нем указана информация о проведении работ по берегоукреплению.

Так, эксперты проверят наличие разрешительной документации на проведение работ в акватории Финского залива. Также ведомство планирует узнать, принимались ли меры по защит морской акватории от негативного воздействия.