Фонд друзей балтийской нерпы попросил помочь найти в Ленобласти помирающего серого тюленя. Он был замечен в поселке Пески

По их словам, тюлень «просил людей о помощи», однако они не знали, куда нужно позвонить. Когда информация дошла до Фонда, тюлень уже уплыл. Последний раз очевидцы видели животное примерно в 20:00.

В Фонде попросили всех желающих осмотреть побережье Финского залива на пространстве от Зеленогорска до Песков и помочь с поисками тюленя. При обнаружении животного спасатели попросили позвонить по указанному номеру — 6992399.