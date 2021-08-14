Музей «Полторы комнаты» Бродского получил уведомление о выселении из дома Мурузи

В письме говорится о том, что в течение тридцати рабочих дней со дня прекращения договора они должны вернуть помещение фонду создания музея. «В письме фонд ссылается на возможность переговоров и заключения договора на новых условиях. Мы, естественно, готовы к любым контактам, но суть письма, на наш взгляд, очевидна», — заявили сотрудники музея.

При этом в посте отмечается, что срок договора пользования квартирой истекает лишь в феврале 2022 года, поэтому фонд не может их выселить в конце августа. Как предполагают в музее, юристы фонда «погорячились». Музей собирается работать в прежнем режиме: проводить лекции, вести образовательные программы и устраивать выставки. А также в их планы входит открытие книжного магазина с баром и кофейней с отдельным входом в музей.