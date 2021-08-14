Эксперты: июль 2021 года стал самым жарким месяцев за всю историю наблюдений

Как утверждает ведомство, в прошлом месяце общая температура поверхности Земли и океана была на 0,93 градуса Цельсия выше среднего значения в XX веке — тогда оно составляло 15,8 градуса. Данный показатель на 0,01 градуса побил рекорд, зафиксированный в 2016 году.

Как отметил представитель NOAA Ричард Спинрад, июль 2021-го «превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных». «В этом случае первое место — наихудшее место», — добавил он.