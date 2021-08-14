Эксперты: июль 2021 года стал самым жарким месяцев за всю историю наблюдений

Эксперты назвали июль этого года самым жарким месяцем за всю 142-летнюю историю глобальных метеорологических наблюдений. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.
-
Фото: Shutterstock
Как утверждает ведомство, в прошлом месяце общая температура поверхности Земли и океана была на 0,93 градуса Цельсия выше среднего значения в XX веке — тогда оно составляло 15,8 градуса. Данный показатель на 0,01 градуса побил рекорд, зафиксированный в 2016 году.
Как отметил представитель NOAA Ричард Спинрад, июль 2021-го «превзошел сам себя как самый жаркий месяц из когда-либо зарегистрированных». «В этом случае первое место — наихудшее место», — добавил он.
Напомним, июль 2021 года в Петербурге стал вторым среди самых жарких в истории — он не смог сравниться лишь с июлем 2010 года. Среднемесячная температура воздуха в июле составила +23,1° — это значение на 4 градуса выше климатической нормы, подчеркивает синоптик. Также в этом месяце было обновлено три суточных рекорда максимальной температуры воздуха: 7,11 и 14 июля.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.