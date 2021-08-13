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Внимание, вакансия мечты! Редакция «Собака.ru» ищет арт-директора журнала

Внимание, вакансия мечты! Редакция «Собака.ru» ищет арт-директора журнала: реализация творческих амбиций, суперкоманда, создание уникального контента и бесконечно прекрасный опыт!

Профильные требования:

  • работа в InDesign и Photoshop
  • опыт верстки журналов и книг
  • работа с модульной сеткой — создание и трансформация сетки под задачу
  • работа в существующих шаблонах, создание новых шаблонов
  • арт-подход
  • коллажи и графика, шрифтовые арт-решения

Объем задач:

  • верстка журнала — креативная и в шаблонах
  • распределение задач внутри отдела: техзадание — контроль — результат
  • создание коллажей или делегирование этой задачи
  • дизайн-сопровождение внешних проектов журнала
  • цикличное обновление мудбордов и сетки
  • консультативное участие в рекламных проектах

Резюме, портфолио и сопроводительное письмо присылайте на mogeiko@sobaka.ru с пометкой «Арт-директор». Без портфолио резюме рассматриваться не будут.

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