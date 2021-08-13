Внимание, вакансия мечты! Редакция «Собака.ru» ищет арт-директора журнала

Профильные требования:

работа в InDesign и Photoshop

опыт верстки журналов и книг

работа с модульной сеткой — создание и трансформация сетки под задачу

работа в существующих шаблонах, создание новых шаблонов

арт-подход

коллажи и графика, шрифтовые арт-решения

Объем задач:

верстка журнала — креативная и в шаблонах

распределение задач внутри отдела: техзадание — контроль — результат

создание коллажей или делегирование этой задачи

дизайн-сопровождение внешних проектов журнала

цикличное обновление мудбордов и сетки

консультативное участие в рекламных проектах

Резюме, портфолио и сопроводительное письмо присылайте на mogeiko@sobaka.ru с пометкой «Арт-директор». Без портфолио резюме рассматриваться не будут.