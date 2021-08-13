Внимание, вакансия мечты! Редакция «Собака.ru» ищет арт-директора журнала: реализация творческих амбиций, суперкоманда, создание уникального контента и бесконечно прекрасный опыт!
Профильные требования:
- работа в InDesign и Photoshop
- опыт верстки журналов и книг
- работа с модульной сеткой — создание и трансформация сетки под задачу
- работа в существующих шаблонах, создание новых шаблонов
- арт-подход
- коллажи и графика, шрифтовые арт-решения
Объем задач:
- верстка журнала — креативная и в шаблонах
- распределение задач внутри отдела: техзадание — контроль — результат
- создание коллажей или делегирование этой задачи
- дизайн-сопровождение внешних проектов журнала
- цикличное обновление мудбордов и сетки
- консультативное участие в рекламных проектах
Резюме, портфолио и сопроводительное письмо присылайте на mogeiko@sobaka.ru с пометкой «Арт-директор». Без портфолио резюме рассматриваться не будут.
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