МЧС предупредило петербуржцев о внезапной грозе с ливневым дождем. Уже вечером!

И если сейчас голубое небо и солнце над Петербургом не предвещает наступления дождей, то уже завтра погода испортится. Для жителей Ленинградской области выходные начнутся с ливней и гроз.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 14 августа, утром в Петербурге пройдет небольшой, во второй половине дня умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +19…+21. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться.

В воскресенье, 15 августа, в Петербурге пройдут дожди — ночью небольшой, днем умеренный. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночное время суток +13…+15 градусов, днем +18…+20. В понедельник, 16 августа, прогнозируют кратковременные дожди, ветер не изменится. Ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21.