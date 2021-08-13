Петербургским вузам рекомендовали начать обучение в смешанном формате

По его словам, лекции будут проходить в онлайн-режиме, а практические семинарские занятия —в аудиториях в стенах образовательного учреждения. При этом каждый вуз в праве выбирать формат работы самостоятельно.

Максимов также заявил, что режим обучения в вузах напрямую зависит от уровня вакцинации студентов. Глава комитета подытожил, что чем быстрее люди вакцинируются, тем раньше получиться вернуться к нормальной жизни.

Минобрнауки не собирается требовать от студентов вузов обязательной вакцинации от коронавируса. Требований об обязательной вакцинации для иностранных студентов также нет. Тем не менее при желании иностранцы тоже могут привиться — для этого понадобится полис ОМС.

Ранее на сайте вуза сообщалось, что при заселении в общежития наряду со всеми необходимыми документами обучающимся потребуется наличие сертификата о прививке от коронавирусной инфекции. После новых разъяснений со стороны Минобрнауки в вузе решили, что заселение студентов в общежития будет проходить без требования предоставлять справки о вакцинации от COVID-19 или подтверждение о перенесенном заболевании.