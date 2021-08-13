с 14 августа в Петербурге начинается ремонт дорожного полотна на Институтском проспекте

Ремонт пройдет на всем протяжении проспекта — от Новороссийской улицы до проспекта Тореза (1,23 км) — и завершится в начале сентября 2021 года, сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Отмечается, что в ходе ремонта предусмотрено прекращение движения транспортных средств:

с 14 по 22 августа на Институтском проспекте от 2-го Муринского проспекта до проспекта Тореза, включая перекрестки с аллеей Академика Лихачева и с Малой Объездной улицей;

с 23 по 29 августа на Институтском проспекте от Новороссийской улицы до 2-го Муринского проспекта, включая перекрестки с проспектом Пархоменко.

Добавим, что в остальные дни будет организовано поэтапное ограничение движения, а стоимость ремонтных работ составит 57,1 млн руб.