Для жителей Ленобласти выходные начнутся с ливней и гроз: МЧС выпустило предупреждение

Как предупреждает МЧС по Ленобласти, ссылаясь на прогноз синоптиков, в субботу, 14 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на западе небольшой дождь, днем в большинстве районов региона дождь, местами ливни и грозы. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10 метров в секунду, днем 7-12. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов., днем +17...+22. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться.

Жителям Петербурга повезло чуть больше — гроз в городе в субботу не ожидают. Обещают облачную с прояснениями погоду, утром пройдет небольшой, во второй половине дня умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10 метров в секунду, днем также, как и на территории Ленобласти, 7-12. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем чуть холоднее, чем в регионе — +19...+21. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в воскресенье, 15 августа, в Петербурге пройдут дожди — ночью небольшой, днем умеренный. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночное время суток +13…+15 градусов, днем +18…+20. В понедельник, 16 августа, прогнозируют кратковременные дожди, ветер не изменится. Ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21.