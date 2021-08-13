В Петербурге от COVID-19 вакцинируют работников индустрии гостеприимства

В некоторых отелях вакцинировано уже 80—90% персонала, в их числе:

«Москва»,

«Hilton Saint-Petersburg Expoforum»,

«Park Inn Radisson Пулковская»,

«Гранд Отель Европа»,

«Corinthia».

Для упрощения записи на вакцинацию Комитет по развитию туризма совместно с Комитетом по здравоохранению принимает заявки от руководителей гостиничных предприятий на выезд прививочных медицинских бригад, сообщают в пресс-службе Смольного.

«Вакцинация дает нам возможность создать коллективный иммунитет и быстрее восстановить туристскую отрасль — одну из наиболее пострадавших из-за пандемии», — отметил губернатор Александр Беглов.

Организации индустрии гостеприимства Петербурга могут получить специальный статус «вакцинирован» к знаку Safe Travels — глобальной инициативе в сфере безопасности путешествий в период пандемии, запущенной Всемирным советом по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism Council) в 2020 году.

Основной критерий — доля вакцинированных работников организации должна составлять не менее 60%.

Отмечается, что в Петербурге выдано уже 1800 знаков Safe Travels SPb.