В Петербурге от COVID-19 вакцинируют работников индустрии гостеприимства

В Петербурге идет активная вакцинация от коронавирусной инфекции персонала гостиниц. Средний показатель иммунизации сотрудников крупнейших отелей — более 60%.
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Фото: Shutterstock.com
В некоторых отелях вакцинировано уже 80—90% персонала, в их числе:
- «Москва»,
- «Hilton Saint-Petersburg Expoforum»,
- «Park Inn Radisson Пулковская»,
- «Гранд Отель Европа»,
- «Corinthia».
Для упрощения записи на вакцинацию Комитет по развитию туризма совместно с Комитетом по здравоохранению принимает заявки от руководителей гостиничных предприятий на выезд прививочных медицинских бригад, сообщают в пресс-службе Смольного.
«Вакцинация дает нам возможность создать коллективный иммунитет и быстрее восстановить туристскую отрасль — одну из наиболее пострадавших из-за пандемии», — отметил губернатор Александр Беглов.
Организации индустрии гостеприимства Петербурга могут получить специальный статус «вакцинирован» к знаку Safe Travels — глобальной инициативе в сфере безопасности путешествий в период пандемии, запущенной Всемирным советом по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism Council) в 2020 году.
Основной критерий — доля вакцинированных работников организации должна составлять не менее 60%.
Отмечается, что в Петербурге выдано уже 1800 знаков Safe Travels SPb.
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