Петербург занял первое место в рейтинге городов событийного туризма

Россияне также выбирают для туризма Сочи, Эльбрус, Байкал и Калининград, рассказали изданию «Собака.ru» в петербургском комитете по развитию туризма. Среди зарубежных направлений лидирует Италия. Также в топ вошли Таиланд, Франция и Испания. Согласно данным опроса, проведенным сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, 55% отправляются в путешествие, чтобы отметить важное событие. Так, день рождения в поездке хотя бы раз отмечали 59% респондентов, а Новый год — 45%.

В России планируют урегулировать цены на размещение в отелях. Соответствующий законопроект к 1 октября подготовит Федеральная антимонопольная служба — таким образом правительство планирует остановить рост стоимости гостиничных услуг в период крупных международных мероприятий.

В Смольном отчитались о посещении Петербурга жителями других регионов России в 2020 году. Чаще всего в город приезжали жители Москвы и Подмосковья. В первую пятерку также вошли жители Новосибирской, Свердловской, Калининградской областей и Татарстана. Десятку рейтинга замыкают Краснодарский край, Иркутская область, Башкирия, Приморский край и Крым.