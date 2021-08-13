В Ленобласти строительство приюта для пожилых и маломобильных бездомных людей начала «Ночлежка»

«Ночлежка» начала строительство приюта для пожилых бездомных. Он расположится на территории Ленинградской области и будет приспособлен для проживания людей на инвалидных колясках, сообщает «Фонтанка».

«Мы годами испытывали острую потребность в отдельном пространстве, которое могло бы принять людей, на сопровождение которых нужно долгое время. Среди тех, кто обращается к нам за помощью, очень много пожилых людей и клиентов, которые из-за состояния здоровья не могут работать и обеспечивать себя жильем. Тем временем в государственных интернатах катастрофически мало мест, и очереди на заселение туда часто приходится ждать месяцами, а иногда и годами», — отмечают в «Ночлежке».

Приют будет рассчитан на 15 человек, рядом с которыми постоянно будут находиться сопровождающие. В каждой комнате будет жить по четыре человек.

Также планируется благоустроить территорию для прогулок и разбить сад.

«Важно, что благодаря появлению этого проекта в нашем приюте на Боровой станет больше свободных мест для тех людей, которым нужно 2–3 месяца, чтобы вернуться к обычной жизни. Мы сможем помочь большему числу тех, кто в нас нуждается», — добавили в благотворительной организации.

Ранее стало известно, что «Ночлежка» откроет в Петербурге кафе, где будут работать их подопечные.