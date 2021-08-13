В музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге всего на один день откроется топиарный сад. Там можно будет полакомиться яблоками, срывая их прямо с деревьев.
Открытие топиарного сада пройдет в Яблочный спас, который в этом году выпадает на 19 августа. С 10:00 до 16:00 петербуржцы могут не только прогуляться по саду, наслаждаясь «упоительными ароматами, впечатляющими видами и потрясающим настроением», но и взять с собой сувениры — яблоки, растущие на деревьях.
Музей-заповедник «Парк Монрепо»
Об истории Праздника Преображения — он же Яблочный спас:
Праздник Преображения, или как его часто называют Яблочный спас, несет в себе значение неожиданного изменения, перевоплощения. Корнями он уходит в ошеломительное событие новозаветного времени, когда Иисус преобразился на глазах у своих учеников, открыв им свое предназначение. Это событие так потрясло мир, что крепко вошло в культуру, и сегодня этот день радует христиан в разных странах мира. Но мы редко задумываемся о смысле этого праздника и слова.
Вот несколько примеров из культуры России: существовал лейб-гвардии Преображенский полк, сформированный из «потешных» солдат подмосковного села Преображенского в 1691 году. Почетную должность полковника Преображенского полка занимал царь Петр I. Символически был назван Михаилом Булгаковым главный герой фантастической повести «Собачье сердце» — профессор Преображенский. Суть его деятельности выражена в фамилии.
Преображением плодового сада Монрепо мы любуемся весной и летом. Впрочем, он прекрасен круглый год. Его плоды мы хотим подарить вам. Вместе с упоительными ароматами, впечатляющими видами и потрясающим настроением.
Гуляя по парку Монрепо, помните: на его территории запрещено разжигать костры, ставить мангалы, курить, оставлять мусор, особенно стекло. В июле в парке выгорел мох — предположительно, из-за окурка. Восстановление займет годы.
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