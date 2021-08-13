Об истории Праздника Преображения — он же Яблочный спас:

Праздник Преображения, или как его часто называют Яблочный спас, несет в себе значение неожиданного изменения, перевоплощения. Корнями он уходит в ошеломительное событие новозаветного времени, когда Иисус преобразился на глазах у своих учеников, открыв им свое предназначение. Это событие так потрясло мир, что крепко вошло в культуру, и сегодня этот день радует христиан в разных странах мира. Но мы редко задумываемся о смысле этого праздника и слова.

Вот несколько примеров из культуры России: существовал лейб-гвардии Преображенский полк, сформированный из «потешных» солдат подмосковного села Преображенского в 1691 году. Почетную должность полковника Преображенского полка занимал царь Петр I. Символически был назван Михаилом Булгаковым главный герой фантастической повести «Собачье сердце» — профессор Преображенский. Суть его деятельности выражена в фамилии.

Преображением плодового сада Монрепо мы любуемся весной и летом. Впрочем, он прекрасен круглый год. Его плоды мы хотим подарить вам. Вместе с упоительными ароматами, впечатляющими видами и потрясающим настроением.