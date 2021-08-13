Мужчина воспламенился в Троицком соборе Петербурга

Как рассказали в митрополии, сначала мужчина подошел помолиться к одной из икон. После смотритель храма услышал звук падающей банки и увидел мужчину в огне. С него удалось быстро сбить пламя, служители воспользовались огнетушителем.

Настоятель собора Геннадий Бартов рассказал, что, придя в себя, мужчина попросил дежурного служителя «позвонить архангелу Михаилу». Сотрудников экстренных служб вызвали в собор 12 августа после 19:00. С ожогами лица, шеи и груди потерпевшего отправили в НИИ Джанелидзе. Он находится в тяжелом состоянии.

Возле торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте мужчина совершил самоподжог. По информации очевидцев, он сделал это в знак протеста. Сначала прохожие не поняли, что происходит и просто наблюдали, а затем некоторые бросились тушить его куртками. Медики доставили мужчину в ожоговую реанимацию НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, он получил ожоги первой и второй степени 45% тела.