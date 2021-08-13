Дополнительные поезда пойдут между Петербургом и Москвой

Между Петербургом и Москвой в августе и сентябре запустят дополнительные поезда. Назначены восемь добавочных отправлений.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги,
- поезд № 55 из Петербурга в Москву отправится 22 и 29 августа,
- № 56 из Москвы в Петербург — 20, 26, 27 августа, а также 2 и 3 сентября,
- поезд № 209 из Петербурга в Москву — 15, 22 и 29 августа.
Узнать актуальное расписание движения поездов, а также купит билеты можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО РЖД.
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