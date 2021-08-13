Дополнительные поезда пойдут между Петербургом и Москвой

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги,

поезд № 55 из Петербурга в Москву отправится 22 и 29 августа,

№ 56 из Москвы в Петербург — 20, 26, 27 августа, а также 2 и 3 сентября,

поезд № 209 из Петербурга в Москву — 15, 22 и 29 августа.

Узнать актуальное расписание движения поездов, а также купит билеты можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО РЖД.