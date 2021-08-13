В Петербурге с 14 августа ограничат дорожное движение

В Петербурге планируют ограничить дорожное движение с 14 августа по 15 сентября, сообщает ГАТИ.
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Фото: Shutterstock.com
На основании проектов и схем организации дорожного движения, утвержденных Комитетом по транспорту, движение будет ограничено:
- С 14 августа по 15 сентября по Пискарёвскому проспекту от КАД до Ручьёвского путепровода.
- С 16 по 25 августа по улице Маршала Говорова от Урхова переулка до Лермонтовского переулка.
- С 16 по 19 августа — от 2-го Муринского проспекта до Болотной улице
- С 20 по 22 августа — от Болотной улицы до Институтского проспекта
- С 17 по 31 августа — по улице Руставели и его боковому проезду от проспекта Науки до Северного проспекта.
Напоминаем о том, что следует планировать маршрут заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
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