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В Петербурге с 14 августа ограничат дорожное движение

В Петербурге планируют ограничить дорожное движение с 14 августа по 15 сентября, сообщает ГАТИ.

  • Фото: Shutterstock.com

     

На основании проектов и схем организации дорожного движения, утвержденных Комитетом по транспорту, движение будет ограничено:

  • С 14 августа по 15 сентября  по Пискарёвскому проспекту от КАД до Ручьёвского путепровода.
  • С 16 по 25 августа по улице Маршала Говорова от Урхова переулка до Лермонтовского переулка.
  • С 16 по 19 августа — от 2-го Муринского проспекта до Болотной улице
  • С 20 по 22 августа —  от Болотной улицы до Институтского проспекта
  • С 17 по 31 августа — по улице Руставели и его боковому проезду от проспекта Науки до Северного проспекта.

Напоминаем о том, что следует планировать маршрут заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

 

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