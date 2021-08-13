В Петербурге с 14 августа ограничат дорожное движение

На основании проектов и схем организации дорожного движения, утвержденных Комитетом по транспорту, движение будет ограничено:

С 14 августа по 15 сентября по Пискарёвскому проспекту от КАД до Ручьёвского путепровода.

С 16 по 25 августа по улице Маршала Говорова от Урхова переулка до Лермонтовского переулка.

С 16 по 19 августа — от 2-го Муринского проспекта до Болотной улице

С 20 по 22 августа — от Болотной улицы до Институтского проспекта

С 17 по 31 августа — по улице Руставели и его боковому проезду от проспекта Науки до Северного проспекта.

Напоминаем о том, что следует планировать маршрут заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.