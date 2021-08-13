Сеть почтоматов в Петербурге и Ленобласти запустила Почта России

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Макрорегиона Северо-Запада АО «Почта России», в Петербурге и Ленинградской области уже действуют более 170 почтоматов.

Помимо уже действующих устройств, осенью планируется установить еще 100 почтоматов на Северо-Западе: 80 — в Петербурге и Ленинградской области, а также 20 — в других областях регионах.

В настоящее время компания открыла 500 почтоматов в России, ее клиентам также доступны 1 500 партнерских устройств, из которых они могут забирать свои посылки.

Ожидается, что до конца осени почтоматы появятся в 37 городах страны с населением от 500 000 человек. Их установят в торгово-розничных сетях, бизнес-центрах, на заправочных станциях, объектах транспортной инфраструктуры и в клиентских центрах Почта Банка.

Отмечается, что около 400 почтоматов разместятся в почтовых отделениях.