Следователи и полиция пришли ночью в петербургский зоопарк с проверкой

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, в ночь на 13 августа в городском зоопарке изымают документы. Причина интереса правоохранительных органов — задержание индивидуального предпринимателя, которому, по версии следствия, из зоопарка переводились средства за невыполненные работы по электросетям. Предприниматель дал показания, в которых указал на бывшего главного инженера зоопарка — Князева.

Официально руководство зоопарка ситуацию пока не комментирует. Однако отмечается, что по итогам работы следователей может быть возбуждено дело по статьям 159 УК «мошенничество» или 160 УК «присвоение и растрата».