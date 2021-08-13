В Петербурге создали программу по защите детей в интернете

Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина, речь идет о первом в стране программном комплексе, который проводит аналитику в социальных сетях в интернете, выявляет среди пользователей подростков с суицидальными наклонностями.

По словам общественного представителя Агентства стратегических инициатив в Петербурге Надежды Коротовских, в России суицид среди причин гибели несовершеннолетних находится на третьем месте.

«При этом нарастает тенденция активного смещения преступлений против детей в интернет. Поэтому вопросы информационной безопасности должны быть в приоритете», — сказала она.

Комплекс включает мониторинг, анализ, выявление факторов негативного влияния цифровой среды на молодежь, выявление суицидального и депрессивного контента при помощи программы искусственного интеллекта.

«Мы с особым вниманием наблюдаем и анализируем негативные последствия от вовлеченности подростков в сети интернет: увеличение количества суицидов, фактов сексуального насилия и т.п. среди несовершеннолетних и молодежи. Мы не можем оставаться в стороне от этих проблем», — заявил Станислав Казарин.

Ожидается, что программа будет апробирована в Петербурге и Ленинградской области, чтобы в дальнейшем ее можно было использовать на всей территории РФ.