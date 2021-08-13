Седьмой павильон Ленэкспо прекратил прием пациентов с COVID-19

Седьмой павильон временного госпиталя в Ленэкспо прекратил прием петербуржцев с коронавирусной инфекцией 12 августа. В весенне-летний период здесь оказали помощь 1834 петербуржцам.
-
Фото: Shutterstock.com
Как сообщают в пресс-службе Смольного, из-за вакцинации количество пациентов во временном госпитале уменьшается. Это позволяет вывести из оборота седьмой павильон.
«Кроме того, в первую и вторую волну пандемии мы в кратчайшие сроки построили и ввели в эксплуатацию несколько госпиталей-трансформеров, которые могут принимать как инфекционных, так и плановых больных. Она дают нам дополнительный запас коек, которые в случае необходимости можно быстро развернуть», — отметил губернатор Александр Беглов.
В первую волну —с апреля по август 2020 года в Ленэкспо прошли лечение 1743 пациента, во вторую волну — с 5 октября 2020 года по 20 февраля 2021 года — 4511 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Временный стационар на территории выставочного комплекса Ленэкспо был развернут по распоряжению губернатора Петербурга в апреле 2020 года в связи с пандемией COVID-19. Организационно временный госпиталь в Ленэкспо находится под управлением Госпиталя для ветеранов войн.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.