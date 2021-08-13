Петербург ожидает ветреное завершение недели

В пятницу, 13 августа, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует тыловая часть циклона, с центром над Архангельской областью. Температура воздуха поднимется до +24°.
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Фото: Shutterstock.com
Сегодня будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди и будет усиленный ветер, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха +21…+23°, по области +19…+24°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст.,
Синоптик отмечает, что в последующие три дня ожидаются дожди, температура +19…+21°.
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