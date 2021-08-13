Петербург ожидает ветреное завершение недели

Сегодня будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди и будет усиленный ветер, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +21…+23°, по области +19…+24°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст.,

Синоптик отмечает, что в последующие три дня ожидаются дожди, температура +19…+21°.

