С помощью VR-технологии воссоздадут памятники в Луговом парке Петергофа

В сентябре планируется запустить конкурс «Луговой парк. VR-вдохновение» среди школьников и студентов на лучший проект.
Участникам предстоит создать макеты семи локаций в Петергофе, среди которых: Розовый павильон, скульптура Нила, Царская мельница, Декоративная руина», рассказала руководитель АНО «Дирекция по сохранению и развитию Лугового парка» Светлана Королева.
Дети попробуют восстановить, используя VR/AR-технологии. Им выдадут исторические материалы, в том числе и гравюры, на которые нужно опираться при создании проектов. По замыслу, у каждого гостя парка будет возможность увидеть памятники благодаря QR-коду на табличках. Их планируют размещать на месте каждого утраченного объекта. При этом никаких специальных очков не понадобится, достаточно будет телефона.
В результате должен появиться новый постоянно действующий туристический маршрут по парку. Он будет доступен также на сайте комплекса, чтобы у людей была возможность увидеть его дистанционно. Проект будет реализован благодаря выигранному президентскому гранту.
В Царском Селе будут продаваться духи с запахом Екатерининского парка. В композиции, которую создали специалисты Гильдии парфюмеров, доминируют ноты трав и луговых цветов. В ближайшее время пилотная партия парфюмерного аккорда «Екатерининский парк. Царское Село» поступит в музей-заповедник.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.