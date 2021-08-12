С помощью VR-технологии воссоздадут памятники в Луговом парке Петергофа

В результате должен появиться новый постоянно действующий туристический маршрут по парку. Он будет доступен также на сайте комплекса, чтобы у людей была возможность увидеть его дистанционно. Проект будет реализован благодаря выигранному президентскому гранту.

В Царском Селе будут продаваться духи с запахом Екатерининского парка. В композиции, которую создали специалисты Гильдии парфюмеров, доминируют ноты трав и луговых цветов. В ближайшее время пилотная партия парфюмерного аккорда «Екатерининский парк. Царское Село» поступит в музей-заповедник.