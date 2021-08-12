Жители Мурина своими руками уложили плитку на бульваре в знак протеста против строительства фуд-молла

Строительство ресторанного молла на бульваре Менделеева было анонсировано в декабре 2020 года. В январе 2021-го «Рента Инвест» попыталась начать работы, но активисты выступили против — многие жители Мурина по бульвару гуляют и добираются до метро.

Активисты провели несколько митингов на территории будущего молла и собрали более 500 подписей под обращением в адрес губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Местных жителей также поддержал муринский Совет депутатов, который запретил строительство на участке.

Несмотря на поддержку и заявление властей региона о том, что территория бульвара переведена на генплане в рекреационную зону, застройщик оспорит решения в суде — выиграл как само дело, так и апелляцию. По утверждениям «Рента Инвест», сейчас ничего не препятствует строительству. Администрация Ленобласти продолжает называть работы на бульваре Менделеева несогласованными.

Утром 11 августа работы возобновились. Как пишет «Бумага», работы приостановила полиция, строителей вывели с бульвара, однако незадолго до начала схода рабочие вновь вышли на объект. После начала схода рабочие покинули бульвар, а участники акции начали укладывать удаленную плитку на место.