Шеринг-пикник пройдет 22 августа. С 14:00 до 18:00 любой желающий сможет присоединиться к более десятку шеринг-сообществ, которые организуют обмен одеждой, обувью, книгами, детскими вещами, материалами для творчества, театральным реквизитом, стройматериалами и даже свадебными платьями. За музыку во время пикника будут отвечать группа «Такоэ» и диджей — с сетом на крыше грота «Больше кофе».

В рамках пикника пройдут мастер-классы от «Общественных мастерских» и благотворительного магазина «Спасибо» — их контейнер для вещей также будет установлен в парке. На «Живой библиотеке» можно будет обменяться жизненным опытом, а от эко-магазина «Голодный леший» получить подарки.

«Мы провели первый пикник в Александровском парке в июне и нам безумно понравился формат, горожане просили повторить! И тогда команда решила объединить два наших самых успешных события: так родился шеринг-пикник. Чем больше люди меняются вещами, тем меньше покупают новых, а это хоть чуть-чуть, но помогает нашей планете. Лето, Петроградка, парк, море разных классных вещей для обмена, музыка, еда — рецепт для отличного воскресенья», — говорит куратор проекта Вероника Сединина.