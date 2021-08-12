Здание Института геологии РАН на Васильевском острове загорелось

Всех сотрудников института экстренно эвакуировали из здания. В административном помещении на третьем этаже выгорела обстановка на площади 30 кв. метров. Спустя час после вызова пожарных огонь удалось ликвидировать, заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Информации о пострадавших нет. В устранении огня привлекли пять единиц техники и 17 сотрудников пожарной службы.

Утром 14 июня в приюте для бездомных животных «Брошенный ангел» на Кожевенной линии, 1 произошло возгорание. Пожар развернулся на площади в 20 квадратных метров — в этот момент в здании находилось около 300 кошек и 7 собак. Эвакуировать удалось всех четвероногих постояльцев. Однако пожар полностью уничтожил запасы кормов, лекарств и прочего, необходимого для содержания животных.