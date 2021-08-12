Власти Петербурга окажут помощь пострадавшим при ЧП на Камчатке

«С Камчатки пришла трагическая весть. Упал вертолет, на борту которого была туристическая группа из Петербурга. По данным МЧС, из 6 петербуржцев спасены трое. Спасательная операция продолжается. Хочу выразить самые теплые слова поддержки пострадавшим и пожелать им скорейшего выздоровления. Ждем окончания спасательной операции», — сказал Александр Беглов.

Губернатор отметил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка, сообщает пресс-служба Смольного.

Сегодня вертолет Ми-8 потерпел крушение в акватории Курильского озера. На борту находилось 3 члена экипажа и 13 пассажиров, из них 6 человек из Петербурга. На данный момент спасено 8 человек.