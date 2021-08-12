Ректорский флигель СПбГУ отремонтируют к лету 2022 года

Цокольный этаж и фундамент исторического здания на набережной Невы на данный момент имеют многочисленные разрушения, образовавшиеся в результате воздействия климата и грибковых организмов. Согласно проведенному обследованию, в целом основание здания находится в ограниченно работоспособном состоянии, однако состояние отдельных частей флигеля оценивается как аварийное и нерабочее, что создает угрозу сохранности памятника архитектуры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации.

Стоимость реставрационных работ на памятнике культурного наследия федерального значения составит 8,3 млн рублей.

Подрядчик будет должен отремонтировать каменную кладку фундамента и стен цокольного этажа, реконструировать полы и перегородки, а также отреставрировать внешнюю отделку.

Отмечается, что особое внимание специалисты уделят сооружению системы водоотведения и гидроизоляции, благодаря которой вода в Ректорском флигеле перестанет скапливаться в опасных для сохранности здания местах.

Здание Ректорского флигеля было построено в конце XVIII века семьей купцов Пушиловых. Долгое время в нем располагалось питейное заведение. В начале 1840-х дом выкупил Императорский Петербургский университет и перестроил под университетские нужды.

В Ректорском флигеле со своими семьями проживали поэт пушкинской эпохи и ректор Петр Плетнев, а также возглавлявший университет ботаник Андрей Бекетов, дедушка Александра Блока. Именно в Ректорском флигеле поэт появился на свет в 1880 году, в память о чем спустя почти век на здании установили мемориальную доску.