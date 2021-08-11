Прекращает прием пациентов с коронавирусом Городская больница №33. К оказанию плановой, экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи здесь приступят ориентировочно через две недели. Будет возобновлена работа отделений терапии, травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии и отделение сердечно-сосудистой хирургии. Однако при необходимости учреждение может быть вновь быстро перепрофилировано в инфекционный стационар. Сейчас в больнице проводится дезинфекция.

Также из работы с COVID-19 выводится часть инфекционного коечного фонда трех федеральных стационаров. К штатному режиму работы постепенно возвращаются Первый Санкт‑Петербургский государственный университет имени академика Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова и Санкт‑Петербургский НИИ физиопульмонологии. С 9 августа из работы с коронавирусной инфекцией выведены 165 коек. При этом 134 места в этих стационарах по-прежнему сохранены для пациентов с подтвержденным диагнозом.

«Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса — вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. В городе для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 6 миллионов 512 тысяч, в Москве — 1 миллион 533 тысячи, в Петербурге — 549 тысяч, в мире — 204 миллиона человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область. В Петербурге также ввели обязательную вакцинацию — до 1 октября необходимо привить 80% сотрудников сферы услуг, чиновников и госпредприятий. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.