В Петербурге построят три новые перехватывающие парковки

До конца года в Петербурге откроют три новые перехватывающие парковки: в Старой деревне, Рыбацком и Пушкине. Вместе с ними в городе будет уже 20 таких стоянок.
-
Фото: pixabay.com
Одна из стоянок на 90 мест появится на Удаловской улице в Пушкине, южнее пересечения с Новодеревенской. Вторую на 77 машин построят на Тепловозной улице у станции метро «Рыбацкое». Также парковка появится у «Старой Деревни» на Торфяной дороге. Здесь можно будет оставить 81 авто.
Перехватывающими стоянками можно пользоваться бесплатно при соблюдении нескольких пунктов, пишет «Санкт-Петербург». Автолюбитель должен поставить машину не ранее 06:00 и не позже 20:00, два раза за день воспользоваться общественным транспортом и оплатить проезд «Подорожником». Забрать машину необходимо до 00:00.
Водители могут использовать «перехваты» как обычные парковки, но за них придется платить самостоятельно. За час парковки придется заплатить 25 рублей. Стоянка в ночное время обойдется в 150 рублей за весь период. Об этом рассказал врио директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев.
В этом году новая перехватывающая стоянка на 35 мест появилась на Фарфоровской улице рядом с метро «Ломоносовская». Сегодня в Петербурге оставить автомобиль можно на 17 перехватывающих стоянках. Они рассчитаны почти на две тысячи машиномест.
К 2022 году центр Петербурга сделают платным для стоянки автомобилей на 71 улице. В перспективе планируют установить подобные парковочные места на 265 улицах в Центральном и Адмиралтейском районах.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.