В Петербурге построят три новые перехватывающие парковки

Одна из стоянок на 90 мест появится на Удаловской улице в Пушкине, южнее пересечения с Новодеревенской. Вторую на 77 машин построят на Тепловозной улице у станции метро «Рыбацкое». Также парковка появится у «Старой Деревни» на Торфяной дороге. Здесь можно будет оставить 81 авто.

Перехватывающими стоянками можно пользоваться бесплатно при соблюдении нескольких пунктов, пишет «Санкт-Петербург». Автолюбитель должен поставить машину не ранее 06:00 и не позже 20:00, два раза за день воспользоваться общественным транспортом и оплатить проезд «Подорожником». Забрать машину необходимо до 00:00.

Водители могут использовать «перехваты» как обычные парковки, но за них придется платить самостоятельно. За час парковки придется заплатить 25 рублей. Стоянка в ночное время обойдется в 150 рублей за весь период. Об этом рассказал врио директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев.