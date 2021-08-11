Петербуржцы своими силами благоустроили сквер на Васильевском. Через три недели его пришли ликвидировать коммунальщики

Местные жители предполагают, что вывоз скамеек начался из-за обращения жильцом соседних домов в садово-парковое хозяйство. Сами же активисты считают, что из-за жалобы в Комитет по благоустройству, «в который они жалуются на шум по субботам вечером».

«Мы действительно проводим мероприятия по субботам, но они все заканчиваются в 22:00, за этим я лично строго слежу после первой жалобы от соседей напротив. Но есть одна бабушка, которая отказывается с нами коммуницировать лично, возможно, это ее инициатива. Кроме нее мы вроде подружились со всеми, кто по началу выражал опасения по поводу эксплуатации сквера ночью, со всеми поддерживаем связь», — рассказала «Собака.ru» активист Саша Соколова.

Тем не менее, сотрудники садово-паркового хозяйства «Василеостровец», утром 11 августа начали разбирать деревянные скамейки, объяснили свои действия указом начальства: «[Нам сказали] вывезти все то, что не должно находиться в сквере. У нас по документам [здесь] зеленые насаждения, газоны и кустарники, все остальное не рассчитано ни в плане, ни в паспорте, поэтому его не должно быть».