Петербуржцы своими силами благоустроили сквер на Васильевском. Через три недели его пришли ликвидировать коммунальщики

В июле петербуржцы своими силами благоустроили сквер на 10-й линии Васильевского острова — сколотили несколько лавочек и поставили урны, чтобы вместе с соседями отдыхать возле дома. Сегодня утром его пришли ликвидировать коммунальщики — так как «по документам здесь зеленые насаждения», а «все остальное не должно быть».
Местные жители предполагают, что вывоз скамеек начался из-за обращения жильцом соседних домов в садово-парковое хозяйство. Сами же активисты считают, что из-за жалобы в Комитет по благоустройству, «в который они жалуются на шум по субботам вечером».
«Мы действительно проводим мероприятия по субботам, но они все заканчиваются в 22:00, за этим я лично строго слежу после первой жалобы от соседей напротив. Но есть одна бабушка, которая отказывается с нами коммуницировать лично, возможно, это ее инициатива. Кроме нее мы вроде подружились со всеми, кто по началу выражал опасения по поводу эксплуатации сквера ночью, со всеми поддерживаем связь», — рассказала «Собака.ru» активист Саша Соколова.
Тем не менее, сотрудники садово-паркового хозяйства «Василеостровец», утром 11 августа начали разбирать деревянные скамейки, объяснили свои действия указом начальства: «[Нам сказали] вывезти все то, что не должно находиться в сквере. У нас по документам [здесь] зеленые насаждения, газоны и кустарники, все остальное не рассчитано ни в плане, ни в паспорте, поэтому его не должно быть».
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Так сквер выглядит сейчас
По словам Соколовой, ликвидацию сквера удалось остановить — как минимум, до вечера. Управляющая компания «Мир», которая обслуживает жилые дома вокруг сквера, помогла местным жителям договориться с садово-парковым хозяйством «Василеостровец», чтобы до вечера из сквера ничего не вывозили.
«Они тоже попробуют добиться согласования. Если до вечера им не удастся договориться, «Мир» временно вывезет к себе на склад все наши объекты и будет продолжать попытки как-то легализовать их. Мы пишем обращение в управление садово-паркового хозяйства с просьбой не демонтировать временные объекты до конца сезона или до замены их на постоянные соответствующим органом. Будем собирать подписи», — отметила петербурженка.
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