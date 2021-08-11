Это ломбард? Нет, комиссионный магазин. В Петербурге количество ломбардов сократится почти на треть

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя Национальной ассоциации ломбардов Петра Слизкого, по всему СЗФО процедуру допуска в нынешнем году прошли 162 ломбарда, а в целом по России из существующих 3 тыс. — только 2,2 тыс. Многие компании вынуждены были переквалифицироваться в комиссионные магазины.

Исключенные из реестра ломбарды могут принимать платежи от заемщиков по договорам, которые были заключены раньше, и взыскивать задолженность с клиента в случае неисполнения обязательств, но заключать новые договоры займа им запрещено.

«У меня есть опасения, что через год мы недосчитаемся еще 30–40% ломбардов», — отмечает Слизкий.

Причиной сокращения он считает чрезмерную регуляцию рынка ломбардов со стороны Банка России. Так, со следующего года ломбарды будут обязаны перейти на работу с Единым планом счетов бухгалтерского учета и системой маркировки ювелирных изделий, что увеличит необходимые затраты.

Слизкий добавляет, что сейчас больше половины действующих ломбардов — небольшие компании с 3-5 сотрудниками, по которым увеличение издержек ударит сильнее всего.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации ломбардов, средняя сумма займа в Петербурге составляет 10 000 руб. Не выкупается до 10% закладов.