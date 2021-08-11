Станция метро «Горный институт» готова на 85%, заявили в Смольном. Вот как она выглядит

Станция метро «Горный институт», строительство которой ведется на Васильевском острове, готова уже на 85%. До 2024 года планируется завершить сооружение вестибюля, отделочные работы и благоустройство.
По словам вице-губернатора Петербурга Максима Соколова, готовность станции «Горный институт» — «высокой степени». На 85% выполнен основной объем горнопроходческих работ. До 2024 года метростроевцы планируют завершить сооружение вестибюля станции, прокладку комплекса инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные и отделочные работы и благоустройство объекта в целом.
В оформлении подземного вестибюля станции «Горный институт» петербургские архитекторы воплотят идею Доменико Трезини, первого архитектора Петербурга, о превращении Васильевского острова во вторую Венецию с параллельными каналами вместо улиц. Тему воды обыграют цветовым решением, для этого пилоны — массивные столбы, на которые опирается свод — облицуют светло-голубым мрамором.
Станция «Горный институт»станет третьей остановкой подземки на Васильевском острове. В перспективе, по словам Соколова, планируется продолжить Лахтинско-Правобережную линию до станции «Морской фасад».
Напомним, ранее «Ленметрогипротранс» обнародовал программу строительства и реконструкции петербургского метрополитена. Он рассчитан до 2045 года и включает в себя минимум 12 станций. «Горный институт», согласно документу, планируется построить до 2032 года.
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что уже в 2024 году в городе могут открыть шесть новых станций метро. Однако для этого необходимы дополнительные инвестиции в размере 130 миллиардов рублей. Также есть возможность открыть одну станцию Кудрове. Но для этого нужен еще 31 миллиард. В свою очередь вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказал о причинах отставания города от Москвы по строительству и развитию метро. По его мнению, это связано со сложностью работ и бюджетными ограничениями.
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