Станция метро «Горный институт» готова на 85%, заявили в Смольном. Вот как она выглядит

Станция «Горный институт»станет третьей остановкой подземки на Васильевском острове. В перспективе, по словам Соколова, планируется продолжить Лахтинско-Правобережную линию до станции «Морской фасад».

Напомним, ранее «Ленметрогипротранс» обнародовал программу строительства и реконструкции петербургского метрополитена. Он рассчитан до 2045 года и включает в себя минимум 12 станций. «Горный институт», согласно документу, планируется построить до 2032 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что уже в 2024 году в городе могут открыть шесть новых станций метро. Однако для этого необходимы дополнительные инвестиции в размере 130 миллиардов рублей. Также есть возможность открыть одну станцию Кудрове. Но для этого нужен еще 31 миллиард. В свою очередь вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказал о причинах отставания города от Москвы по строительству и развитию метро. По его мнению, это связано со сложностью работ и бюджетными ограничениями.