В Петербурге ожидается теплый и преимущественно сухой день

В такой ситуации облаков в небе будет довольно много, а дождей в Петербурге не ожидается, при этом по области они местами пройдут, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +23…+25°, по области +21…+26°. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст.

Синоптик отмечает, что в Петербурге в последующие три дня временами будут идти дожди, а температура составит +21…+23°.

