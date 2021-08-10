Петербуржец стал «диснеевской принцессой» для котов. Они приходят к нему домой по карнизу и просят внимания — даже ночью

История, достойная внимания Disney. Петербуржец Виктор Кабанов снял квартиру в историческом доме в центре города и обзавелся хвостатым соседством — к нему домой по карнизу начали приходить коты. Они просят внимания к себе даже ночью, а взамен становятся любимцами в TikTok. Посмотрите видел, которые набирают миллионы просмотров.
Впервые кот пробрался в квартиру Виктора Кабанова в начале июня. Как рассказал петербуржец «Бумаге», сначала хвостатый был насторожен, но потом освоился настолько, что приходит даже когда хозяина не было дома. Кот может прийти даже ночью — и, разумеется, разбудить, требуя внимания.
Через пару недель после кота к Кабанову по карнизу пришла рыжая кошка. Заглянув к петербуржцу чуть позже, во второй раз, принесла с собой записку — хозяева увидели ролик в TikTok и связались с Виктором. «Они поздоровались, сказали, что видео клевое, пожелали удачи. Потом была еще пара незначительных записок, но сейчас мы перестали общаться, потому что это не так весело, как выглядит, мы ведь даже не знакомы», — поделился он.
Видео с хвостатыми гостями набирают миллионы просмотров, самого первого — уже более 3,5 миллионов. Самого Виктора в соцсетях сравнивают с диснеевской принцессой.
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На этом истории про кота, я думаю, можно закрывать #кот #коты #животные #спб #санктпетербург♬ оригинальный звук - Метафизический цыган
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еще немного склеек про кота #кот #коты #спб #питер #санктпетербург♬ Lazy Sunday - Official Sound Studio
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Новый товарищ #спб #санктпетербург #коты #кот #сосед♬ SUNNY DAY - Matteo Rossanese
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Продолжение сериала про котов и меня #коты #кот #спб #сосед #санктпетербург♬ Change My Mind - Clutch
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