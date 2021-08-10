Петербуржец стал «диснеевской принцессой» для котов. Они приходят к нему домой по карнизу и просят внимания — даже ночью

Впервые кот пробрался в квартиру Виктора Кабанова в начале июня. Как рассказал петербуржец «Бумаге», сначала хвостатый был насторожен, но потом освоился настолько, что приходит даже когда хозяина не было дома. Кот может прийти даже ночью — и, разумеется, разбудить, требуя внимания.

Через пару недель после кота к Кабанову по карнизу пришла рыжая кошка. Заглянув к петербуржцу чуть позже, во второй раз, принесла с собой записку — хозяева увидели ролик в TikTok и связались с Виктором. «Они поздоровались, сказали, что видео клевое, пожелали удачи. Потом была еще пара незначительных записок, но сейчас мы перестали общаться, потому что это не так весело, как выглядит, мы ведь даже не знакомы», — поделился он.

Видео с хвостатыми гостями набирают миллионы просмотров, самого первого — уже более 3,5 миллионов. Самого Виктора в соцсетях сравнивают с диснеевской принцессой.