Блогера Юрия Хованского включили в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму

В начале июля Юрия Хованского задержали. Его обвиняю в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». На блогера вышли через анонима.

В июле 2020 года пользователь под именем Юрий опубликовал всего два видео. Оба файла — вырезанные из стрима обозревателя Андрея Нифедова песни, исполненные Хованским. Эксперты, проводившие лингвистическое исследование материала, нашли в них восхваление террористов и призывы к совершению терактов. Оперативники Центра «Э» проверили соцсети Хованского и нашли в его Telegram-канале голосовое сообщение, в котором блогер рассказывает, что песню про теракт на Дубровке он исполнял перед группировкой нацистов и Нифедовым. Он проходит по делу в качестве свидетеля.

Сейчас Хованский находится под арестом, на прошлой неделе срок был продлен. Следствие, обосновывая свое ходатайство, указало, что Хованский «обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен».