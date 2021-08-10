Станцию метро «Московская» ждет капитальный ремонт. Закроют ли ее для пассажиров? Ответили в подземке

Проектом запланирован капитальный ремонт подземного комплекса и вестибюля №2 станции метро «Московская», а также пешеходного перехода. Здесь полностью демонтируют облицовку стен и колонн, снимут полы из гранитного камня, ступени и лестничные спуски, а также все информационные указатели, торговые киоски и прочее оборудование. Затем здесь построят новые конструкции косоуров, положат новые плиты перекрытия и ступени по всем лестничным спускам.

Пол, колонны и стены облицуют гранитом. Стены, потолки и полы гидроизолируют и окрасят. На потолках установят новые светодиодные светильники. В вестибюле и машинном зале отремонтируют системы бытовой и дренажной канализации. Кроме того, на станции восстановят ворота, перекрывающие вход для пассажиров в ночное время, и выполнят иные необходимые работы.

Работы продлятся 11 месяцев, их старт намечен на четвертый квартал 2021 года, однако точные даты пока не утверждены. Работы планируется завершить в третьем квартале 2022 года. Как пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена, сама станция продолжит работать. В основном ремонтировать будут только «наклон» — наклонный ход, соединяющий станцию с вестибюлем, на котором размешены эскалаторы.