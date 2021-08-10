Петербуржцы спасли котенка, застрявшего в ограждении на ЗСД. Теперь его так и зовут 🐱

О спасении котенка рассказала петербурженка Диана Ресницына. Хвостатый был найден на участке ЗСД возле «Газпром Арены» — предположительно, его выбросили. «Находясь на пешеходном Яхтенном мосту, мы услышали сверху крики о помощи, которые издавались от этого чуда. Мы не долго думая добежали до машины и поехали на ЗСД спасать его, сидел он вот в таких щелях. Отвезли в ветеренарку, котенок здоровый», — рассказывает девушка.

Сейчас котенок находится к спасших его петербуржцев на передержке. Но «если есть добрые люди, которые готовы забрать в очень-очень хорошие руки», они «могут показать эту малышку», у которой даже есть кличка — ЗСД (да-да!).

«Какой красавчик, прямо прелесть», «Лапуля, хорошего тебе дома и любящих хозяев», «Как такую красотулю и кроху можно выкинуть?! Самых лучших ручек тебе, пушистик», «По взгляду видно, что вы ему нравитесь», «Прям бальзам на сердце... На ночь такая добрая новость. Спасибо за новость, за спасение котенка, за ваше доброе сердце!», «Жестко. Услышали наверху, на шумной дороге, да и потом не поленились поехать. Вы, конечно, герои просто!», «Пока есть такие люди, у нас есть шансы на будущее», «Страшно представить, как вы его доставали… Ребят, респект вам!» — комментируют петербуржцы.