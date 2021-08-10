Движение в Петербурге будет ограничено с 11 августа

На основании проектов и схем организации дорожного движения, утвержденных Комитетом по транспорту, движение будет ограничено:

С 11 по 31 августа будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по улице Профессора Попова от Аптекарского проспекта до Аптекарской набережной.

Закрывается движение транспорта по Институтскому проспекту:

С 14 по 22 августа — от 2-го Муринского проспекта до проспекта Тореза;

С 22 до 29 августа — от Новороссийской улицы до 2-го Муринского проспекта.

Кроме того, с 30 по 31 августа и с 4 по 5 сентября ограничивается движение транспорта по Институтскому проспекту от Новороссийской улицы до проспекта Тореза.

Напомним, что дорожное движение уже ограничено на некоторых участках дороги с 9 августа.