В Петербурге пациент с ножом набросился на двух больных

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в настоящий момент полиция Московского района устанавливает обстоятельства получения двумя пожилыми пациентами городской больницы № 26 ножевых ранений.

По предварительной информации, нападение на мужчин 71 года и 80 лет произошло около десяти вечера 8 августа у одной из палат первого нейрохирургического отделения. С ножом на них набросился 51-летний больной. Пострадавшие получили различные ранения: 71-летний получил ранение в живот, а у 80-летнего зафиксировали раны головы.

Мотивы нападавшего в данный момент устанавливаются, он был задержан сотрудниками полиции и помещен в отделение реанимации. Отмечается, что нож, с которым (по предварительным данным) он бросался на пациентов, изъят.