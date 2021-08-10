Станция метро «Дунайская» зарастает плесенью и мхом

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на источник информации, при возведении «Дунайской» могли быть нарушения при гидроизоляционных работах, что и привело к скоплению воды и образованию такого рода неприятностей.

Напомним, что на станции метро «Дунайская» крыша вестибюля начала протекать в день открытия.