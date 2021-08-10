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Станция метро «Дунайская» зарастает плесенью и мхом

На станции метро «Дунайская» жители и гости города обнаружили мох и плесень. Многие полагают, что причиной стали протечки.

  • Фото: Питертранспорт

Один из выходов уже закрыт, там начались ремонтные работы, второй пока перекрыт ленточкой. Также есть повреждения и на самой платформе.

Как пишут «Невские новости» со ссылкой на источник информации, при возведении «Дунайской» могли быть нарушения при гидроизоляционных работах, что и привело к скоплению воды и образованию такого рода неприятностей.

Напомним, что на станции метро «Дунайская» крыша вестибюля начала протекать в день открытия. 

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